«التعليم»: نتتبع مصدر صور امتحان «ألماني الثانوية» المتداول بالسوشيال ميديا

أكد مصدر بغرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم، أنه جارٍ التأكد من صحة صفحات أسئلة امتحان مادة اللغة الألمانية المتداولة، والذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان.

وشدد المصدر على أنه جارٍ تتبع مصدر صفحات الأسئلة المتداولة لضبط من قام بتصويرها.

وتابع أنه حال التأكد من صحتها سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطالب.

وتداولت بعض صفحات السوشيال ميديا بـ"تليجرام" امتحان مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية"، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان الامتحانية في ثاني أيام امتحاناتهم للعام الدراسي الحالي.

وتبدأ اللجان أعمالها اليوم الثلاثاء بأداء طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في الساعة العاشرة وحتى الساعة 12 ظهرًا، ويؤديه الطلاب وفقًا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على أن يقوم الطلاب بالإجابة عليه ورقيًا بنظام البابل شيت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب في التاسعة صباحًا، أي قبل انطلاق الامتحان بـ60 دقيقة لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولفحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب وأيضًا لإجراءات تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أن من يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

ويؤدي اليوم 252 ألفًا و353 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر أمس حرمان 6 طلاب من دخول امتحانات الدور الاول 2020/2021، وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني لهذا العام، وحرمانهم من دخول امتحانات العام التالي 2021/2022م ، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما وحرمانهم خمس سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الوقائع .. وهم:

١ - الطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته تابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

٢ - الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

٣ - الطالب "م.ر.ك" بإدارة الفشن بمحافظة بنى سويف نظرًا لحيازته جهاز التابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

٤ - الطالب "ع.ا.ش" بإدارة طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

٥ - الطالبة "أ.ص.ر" بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

٦ - الطالب "م. أ. أ" بإدارة أسيوط بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وعددهم 17 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت وحيازة سماعة بلوتوث وسماعة عادية والدخول على التليجرام وتابلت من خارج المنظومة بمحافظات (بنى سويف - الشرقية - المنيا - الإسماعيلية - الجيزة - أسوان - المنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.