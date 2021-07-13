مصادر: رحلات إيطالية وألمانية إلى مطار مرسى علم قريباً

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن توقعات بوصول رحلات جوية سياحية دولية قادمة من دولتي إيطاليا، وألمانيا، لأول مرة إلى مطار مرسى علم الدولي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية القادمة إلى المنتجعات المصرية، خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، قد تلقت إخطارات من شركات سياحة تفيد بتسيير رحلات جوية سياحية من إيطاليا وألمانيا لأول مرة إلى مدينة مرسى علم، مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن مطار مرسى علم الدولي يشهد خلال الفترة الحالية زيادة في معدلات التشغيل الجوي والركابي مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى الرحلات الجوية الداخلية القادمة من مطار القاهرة الدولي، وذلك في ظل التشديدات الاحترازية، والوقاية التي تتبعها سلطات مطار مرسى علم، وفقاً لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات المصرية، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.