تعيين موظفة سابقة فى NSA مديرة لـ«الأمن السيبرانى»

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الموظفة السابقة في وكالة الأمن القومي (NSA) جين إيسترلي، مديرة جديدة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA).

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ناس” الروسية، هنأ وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس في بيان له، جين إيسترلي على هذا التعيين.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي عملت فيها إيسترلي في وقت سابق، كانت تدير برامج التنصت وجمع البيانات التي تسبب الكشف عنها من قبل إدوارد سنودن بوقوع فضيحة كبرى في العالم، حيث كانت برامج التنصت تطال حلفاء الولايات المتحدة.

وأصبحت إيسترلي المديرة الثانية لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، التي تم إنشاؤها في عام 2018.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كاسحة على مشروع قانون يهدف إلى محاربة جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، حيث اتحد أعضاء المجلس للرد بعد تزايد الهجمات بشكل حاد ضد الأمريكيين من أصول آسيوية منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، جاء التصويت بتأييد 94 من الحزبين واعتراض عضو استجابة لدعوات متزايدة للتحرك، بما في ذلك من الرئيس جو بايدن الذي أشار إلى إطلاق النار الشهر الماضي من قبل مسلح أبيض في ثلاثة منتجعات صحية في منطقة أتلانتا وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وكان من بين الضحايا ست سيدات من أصول آسيوية.

وبينما يعزز مشروع القانون الموارد للتصدي لجرائم الكراهية على نطاق أوسع، قال مؤيدوه إنه سيبعث برسالة واضحة للمجتمع الأمريكي الآسيوي، مفادها أنه يتم اتخاذ خطوات للحد من الزيادة المثيرة للقلق للتهديدات وأعمال العنف.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي عن نيويورك تشاك شومر إنه "بتمرير هذا القانون، سنبعث برسالة يجب أن تكون واضحة للغاية الآن".

وأضاف أنه "لن يتم التسامح مع جرائم الكراهية، وستبذل جهات إنفاذ القانون الاتحادية كل ما في وسعها لرصد الجرائم ومنعها واتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر إلى أقصى حد يسمح به القانون".