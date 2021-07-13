ليلة مع الشعر العربي الحديث.. الشاعران عبد الوهاب والمريخى في منتدى الاستقلال

يستضيف منتدى الاستقلال الثقافي الشاعرين المصريين الكبيرين عزمي عبدالوهاب، وأحمد المريخي، وذلك السادسة مساء الأربعاء ٢٣ من يونيو ٢٠٢١ بمقر المنتدى في مركز الاستقلال للبحوث، ٢ ش طلعت حرب (عمارة عمر افندى) الدور الثامن، ويستطيع الراغبون في مناقشة الشاعرين الحضور إلى مقر المنتدى، أو الانضمام عبر zoom أو متابعة الندوة على الفيس بوك من خلال صفحة أدب المصريين وصفحات الشعراء الشخصية.

ووفق الدكتور جمال زهران مدير مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات: فإن الاهتمام باستضافة الكتاب ذوي المشاريع الأدبية، هو أولوية ثقافية.

ويفتتح الندوة الدكتور زهران، ثم يلقي الشاعران أشعارهما ويتخلل ذلك الحديث عن الشاعرين وعن منجزهما الشعري، وعرض لآراء النقاد، مع إجراء حوار مباشر مع الشاعرين، ويعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع الكاتبين.

الجدير بالذكر أنه يقام على هامش الندوة حفل إهداء لأعمال الشاعرين، كما يهدي المركز بعض إصداراته لهما؛ تقديرًا لإبداعهما.

ويأتي المنتدى الذي يديره الكاتب المصري أحمد سراج لدعم الثقافة العربية، وزيادة الربط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، والموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.

يذكر أن أحمد المريخي؛ شاعر وصحافي مصري، من مواليد أسوان 1968م، عضو نقابة الصحفيين المصريين، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو جماعة الفنانين والكتاب «أتيليه القاهرة»، وهو نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، والمشرف على القسم الثقافي وسكرتير عام تحرير جريدة الدستور، وصدرت له دواوين: "ضد رغبتي" و"حركاتُ مُراهقين" و "ما فعلت يدي".

عزمي عبد الوهاب هو شاعر مصري صدرت له عددٌ من الكتب والدواوين الشعريّة لعل أبرزها «النوافذ لا أثر لها» و«الأسماء لا تليق بالأماكن» و«بأكاذيب سوداء كثيرة» و«حارس الفنار العجوز» وغير ذلك. ينشطُ عزمي في مجال التأليف والنشر، كما يكتبُ مقالات بشكل دوري في عددٍ من المواقع على الإنترنت والتي تتعلق في غالبيتها بالقراءة والكتابة بشكل عام وبالشعر بشكل خاصّ.