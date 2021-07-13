الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة المنيا يتفقد حالة النظافة بالكورنيش (صور)

رئيس مدينة المنيا
رئيس مدينة المنيا يتابع النظافة بالكورنيش

تفقد اللواء أركان حرب رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال النظافة والتزام المشرفين والموظفين بالتواجد في أماكنهم ومرور المشرفين للتأكد من عدم وجود أي تراكمات على كورنيش النيل وري الأشجار والمسطحات الخضرء، مشددًا على أهمية انتظام أعمال النظافة بشكل دوري لدوام جمال مركز ومدينة المنيا. 

وكثف قسم البيئة بالوحدة المحلية من حملاته بحيي وسط وغرب المدينة وقرية نزلة حسين، حيث تم رفع 30 طنًا من المخلفات الصلبة والأتربة من نقاط التجمع أول بأول المتواجدة بطريق طراد النيل بنزلة حسين وشوارع وأروقة حيي وسط وغرب المدينة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين تقديم أفضل الخدمات والضرورية للمواطنين. 

 

كما قامت الوحدة المحلية لقرية دمشير بتنفيذ حملة لمسح وتمشيط شوارع القرية وتمكنت من رفع 15  طن مخلفات صلبة وأتربة وقمامة حيث اصبحت الشوارع مستوية ونظيفة.

 

وأكد اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة من شوارع وأحياء المدينة ومداخل القرى تتم على مدار 24 ساعة من خلال ورديات صباحية ومسائية وذلك لتوفير بيئة صحية خالية من المراض والوبئة، خاصة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى.

وأوضح أن هناك توجيهات وتكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة حتى يشعر المواطن المنياوي أن هناك خدمة واهتمام كبير براحته وصحته، مما ينال رضاه وذلك بالتوازي مع الخدمات والحملات الأخرى ومنها إزالة التعديات ورفع الإشغالات وإنارة الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للقرى ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.

المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
رئيس مدينة المنيا يتابع النظافة بالكورنيش
رئيس مدينة المنيا يتابع النظافة بالكورنيش
رئيس مدينة المنيا يتابع النظافة بالكورنيش
رئيس مدينة المنيا يتابع النظافة بالكورنيش
رئيس مدينة المنيا يتابع النظافة بالكورنيش
رئيس مدينة المنيا يتابع النظافة بالكورنيش
رئيس مدينة المنيا يتابع النظافة بالكورنيش
رئيس مدينة المنيا يتابع النظافة بالكورنيش
رئيس مدينة المنيا الانتظار علي كورنيش النيل حالة النظافة رفع مخلفات الأحياء والقري اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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