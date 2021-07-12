الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

13 قتيلًا و14 مصابًا بحريق مستشفى فى العراق

حريق مستشفى العراق
حريق مستشفى العراق

اندلع حريق في مركز لعزل مصابي فيروس كورونا جنوبي العراق، ما أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 14 آخرين.  

الحريق اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي كورونا في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، ولم يتبين حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي أبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

قتلى حريق مصابين عزل كورونا العراق ذي قار

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