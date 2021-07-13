أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة لطلاب الثانوية العامة (انفوجراف)

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم وسط ظروف صعبة؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ويحتاج الطلاب إلى تقوية ذاكرتهم حتى يتسنى الإلمام بالمناهج الدراسية.

ويقدم موقع "الدستور"، بعض أنواع الأطعمة التي تقوي ذاكرة الطلاب وتساعدهم على الاستذكار، فالأطعمة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الدماغ، ويمكنها أن تحسن من الوظائف العقلية، وهي كالتالي:

- الأسماك

تشمل جميع أنواع الأسماك، وخاصة الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، فهي غنية بمصادر الأحماض المختلفة، والأوميجا 3 الدهنية، وتزيد تدفق الدورة الدموية إلى الدماغ، وتعمل على زيادة القدرات المعرفية والإدراكية.

- التوت والعنب البري

يعتبر التوت و العنب البري وغيره من أنواع الفواكه صاحبة الألوان الداكنة الأنثوسيانين، من مجموعة المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وتساعد على تحسين الذاكرة، وقد تؤخر من فقدان الذاكرة على المدى القصير.

- المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور من مصادر فيتامين "هـ"، ومضادات الأكسدة، والذي تم ربطه بانخفاض التدهور المعرفي مع تقدم العمر أو ما يسمى بالزهايمر، إلى جانب أن تناول المكسرات من شأنه أن يزيد من اليقظة ويحسن من الصحة العقلية.

- الشوكولاتة الداكنة



تحتوي الشوكولاتة الداكنة على خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما تحتوي على منشطات طبيعية، مثل: الكافيين والتي يمكن أن تعزز التركيز.

- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على مجموعة من الدهون الصحية والفيتامينات، مثل: فيتامين ج، وفيتامين ب، وجميع هذه القيم الغذائية تنعكس بشكل إيجابي على صحة الدماغ وقدراته الإدراكية، مثل: الذاكرة، والتركيز.

- البيض

يعتبر البيض غذاء فعال للدماغ فهو يساعد على التركيز، بالإضافة إلى زيادة القدرات المعرفية الأخرى، وتعود فوائد البيض لاحتوائه على العديد من الفيتامينات المختلفة، أهمها فيتامين ب6، أو ما يعرف بالبيريدوكسين فيتامين بـ12، أو ما يعرف بكوبالامين، حمض الفوليك.

- الكرنب

تعزز الخضروات الورقية من صحة الدماغ خاصة الكرنب، فهو يحتوي على مادة تدعى الجلوكوزينات ومضادات الأكسدة الرئيسية الأخرى، والفيتامينات، والمعادن.

- الكركم



يمتاز الكركم بلونه الذهبي وفوائده الصحية العديدة، بما فيها تلك التي تطال الدماغ، ويحتوي على مركبات قوية تعمل كمضادات للالتهابات والأكسدة والتي تزيد من يقظة الدماغ، وتدفق الدورة الدموية له.