الإثنين 12 يوليو 2021
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اقتصاد

خالد نجم: قطاع الاتصالات شهد أضخم مشروع فى عهد السيسى

خالد نجم
خالد نجم

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد أضخم مرحلة تطوير وبناء وتحديث في تاريخه خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى رأسها مشروع بناء مصر الرقمية، لافتًا إلى أنه لأول يتم إسناد تنفيذ منظومة التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وهذا أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات نمو التطبيقات الرقمية التي تتبنها الحكومة حاليًا.

وأضاف نجم، لـ“الدستور”، أن القيادة السياسية أدركت مبكرًا أن الاعتماد علي التكنولوجيا والبيانات السليمة أهم مقومات بناء الجمهورية الثانية، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيقود المنظومة خلال العشر سنوات المقبلة لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير أن مصر أصبحت دولة قوية بفضل دعم القيادة السياسية للبناء والثورة التكنولوجية ومواكبتها للثورة الصناعية الرابعة التي لا مجال فيها لمن يمتلك التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وعلوم الحاسب الآلي والأمن السيبراني، مشيدًا بما قدمته وزارة الاتصالات خلال الفترة الماضية من أعمال ميكنة وتطوير لجميع القطاعات وعلي رأسها المجهود الكبير لتأهيل موظفي الدولة للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستكون حجز الأساس لانطلاق الجمهورية الثانية “مصر الرقمية”.

وتابع أن الحكومة استطاعت إتاحة جميع خدماتها للمواطنين في سهولة ويسر، ومن أبرزها خدمات الشهر العقاري ووزارة العدل والتقاضي والتوثيق والأحوال المدنية والتموين والمرور والضرائب العقارية والجمارك والضرائب العامة وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن يوميا، مؤكدًا أن الانتهاء من ميكنة المنظومة بالكامل سيؤدي إلي إتاحة 550 خدمة للمواطنين في سهولة ويسر بحلول عام 2023.

قطاع الاتصالات مصر السيسي اضخم مشروع مصر الرقمية 2021

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