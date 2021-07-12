«الصحة الكويتية»: 1770 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 377 ألفًا و364 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، في بيان الإثنين ونقلته وكالة الأنباء الكويتية: شفاء 1694 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 357 ألفًا و256 حالة، لافتًا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.67%، بالإضافة لتسجيل 19 حالة وفاة ليرتفع مجموع الوفيات 2136 حالة.

أشار إلى أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 15072 ليصبح مجموع الفحوصات 3 ملايين و151 ألفًا و199 فحصًا، موضحًا أن نسبة الإصابات للمسحات جاء بنسبة 11.74%.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.