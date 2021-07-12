فى عيد الأضحى.. آدم عفارة ضيف منال سلامة فى برنامج «حلو الكلام»

يحل المصمم العالمي آدم عفارة ضيفًا مع الإعلامية والفنانة منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" وذلك يوم السبت المقبل عبر فضائية صدى البلد المصرية.

آدم عفارة ضيف منال سلامة

ويتحدث آدم خلال الحلقة عن مبادرته الخيرية لتنظيم حفلي زفاف لمواطنين عرب مجانًا اعترافًا منه بفضل وطنه العربي عليه، ونصائحه لأصحاب المناسبات وكيفية تنظيمها بالإضافة لذكريات عمله مع كبار نجوم هوليوود والعالم والوطن العربي في حفلاتهم.

عفارة كان قد ظهر عبر برنامج القاهرة اليوم مع النجم والإعلامي إدوارد والإعلامية نانسي، وكان المصمم العالمي ضيف شرف حفل مجلة إينيجما بمناسبة وجود لوحات مرسومة للنجوم عبر غلافها.

وسيتواجد عفارة قريبًا في القاهرة من أجل مجموعة من الحفلات والمشاريع التي سيعلن عنها قريبًا، وهي الاحتفالية التي يحرص على حضورها عدد كبير من النجوم مثل عمرو يوسف وليلى علوي وأمينة خليل ومحمد فراج وبسنت شوقي وبلال مارتيني وإنجي المقدم وتارا عماد ورزان مغربي وألفت عمر ومحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة والمخرجة غادة سليم ومحمد إبراهيم يسري ومريم الخشت والمنتج محمد بسيوني وريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة وهالة سرحان وياسمين شحاتة ونجلاء بدر وإلهام شاهين.

وبرنامج "حلو الكلام" فكرته اجتماعية يشتمل على فقرات عديدة منها فقرة فنية، وطبية، وفقرة المطبخ، وفقرة دينية، واستضافة النماذج الإيجابية الناجحة في المجتمع.



يشار إلى أن الفنانة منال سلامة شقيقة الفنان شريف سلامة وزوجة المخرج عادل أديب، ولها عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة عند الجمهور أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي" و"أولاد الأكابر"، كما أن آخر أعمالها مسلسل "عائلة الحاج نعمان" عام 2018، مع عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبدالله، ويسرا اللوزي.