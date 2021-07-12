رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة حالتي تعد على أملاك الدولة
قاد اللواء ياسر محمد عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لإزالة تعديات على أراضي أملاك دولة بقرية البرجاية وأشرف على إزالة حالتين في المهد وقام بإحالة المتعدين للنيابة العسكرية.
وأعلن عبدالعزيز رصد حالتي تعد؛ واحدة بناء بدون ترخيص وأخرى تعد على أملاك دولة، وقد تم إزالتهما في المهد بحضوره.
وأوضح أن المخالفة الأولى عبارة عن تعد ببناء سور دون ترخيص على مساحة 100 متر مربع بناحية عزبة أبو سويلم وتمت إزالة المخالفة بالكامل حتى سطح الأرض فضلاً عن التحفظ على مواد وأدوات البناء المخالف.
وأضاف أن المخالفة الثانية عبارة عن تعد على أرض زراعية عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 120 متراً مربعاً بناحية قرية زهرة وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء.