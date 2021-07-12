محافظ الإسكندرية يستقبل عدد من أطفال مستشفى 57357

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عددا من أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357 مصر، بشاطئ المندرة بحي المنتزة ثان.

وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية. وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأكد المحافظ حرصه على التواجد اليوم وسط أطفال مستشفى 57357 لتقديم كامل الدعم النفسى والمعنوى لهم، مما له مردود إيجابي على الأطفال وذويهم.



وأشاد بمستشفى 57357 وما تقدمه من خدمات لأطفالنا وفق أحدث الأساليب العلمية والتعليمية على مستوى العالم. مؤكدا على ضرورة أن تتكافل جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وكذلك المواطنين لدعم مؤسسات الدولة، خاصة فى مجال الرعاية الصحية والتى تعود بالنفع على الأجيال القادمة.



وعلى الصعيد ذاته؛ أشار المحافظ إلى أن شاطئ المندرة المجاني منذ افتتاحه شهد استقبال عدد من وفود ذوي الهمم والعزيمة مجاناً وإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني. بالإضافة إلى استقبال عدد 34 جمعية خيرية مجاناً علي شواطئ الإسكندرية بإجمالى عدد 2000 فرد. وذلك وسط الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية.

محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال مستشفى السرطان

محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال مستشفى السرطان

محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال مستشفى السرطان

محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال مستشفى السرطان

محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال مستشفى السرطان

محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال مستشفى السرطان

محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال مستشفى السرطان