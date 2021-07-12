الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. أونلاين عبر زووم ندوة «اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية»

ندوة اتفاقية التجارة
ندوة "اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية"

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم- وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران؛ وبالتعاون مع مبادرة "أفروميديا"، ندوة "اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية "، وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم الإثنين 12 يوليو  الحالى. 

ويدير الندوة : الدكتورة علا محمد الخواجة  - أستاذة الاقتصاد وعضو اللجنة "، ويشارك بها كل من: الدكتور عبد العزيز الشريف- "الوزير المفوض لوزارة التجارة والصناعة "، والدكتورة نجــــلاء النــــزهي - "الخـبيــر بالشئـــون الأفـــــريقيـــة "، والدكتورة هويــــدا زيــــدان- " رئيس قسم الاقتصاد السابق - كلية الدراسات الأفريقية العليا"، والدكتورة سمر الباجوري - "أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد ـ كلية الدراسات الافريقية العلياـ عضو مبادرة أفروميديا.

وتقام الندوة عبر تطبيق زووم  ويمكن لمن يرغب المشاركة اونلاين للمناقشة والتعقيب على رابط الندوة التالي 

https://us06web.zoom.us/j/88228863062

كما يصاحب الندوة بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك على الرابط التالي 

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين في المناقشات عبر لينك زووم في الخبر أدناه.

يذكر أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية ( AfCFTA )  تعتبر منطقة تجارة حرة، موضحة في اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا القارية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة. وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية . 

توسط الاتحاد الأفريقي في الاتفاقية وثم توقيع 44 دولة من أصل 55 دولة عضو في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018. تتطلب الاتفاقية مبدئيًا من الأعضاء إزالة التعريفات من 90٪ من السلع، مما يتيح حرية الوصول إلى السلع والخدمات عبر القارة. تقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2022. تم تعيين اقتراح حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من المصادقة عليه من 22 دولة موقعة. في 2 أبريل 2019، أصبحت غامبيا الدولة الثانية والعشرين التي صدقت على الاتفاقية، وفي 29 أبريل قامت الجمهورية الصحراوية بإيداع وثائق التصديق الثانية والعشرين؛ ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو وستدخل مرحلتها التشغيلية بعد قمة 7 من يوليو 2019.

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي الدكتور جمال زهران الدكتورة سمر الباجوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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