الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعد خطة جديدة لصناعة الأمن الإلكترونى بقيمة 250 مليار يوان

صناعة الأمن الإلكترونى
صناعة الأمن الإلكترونى

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الإثنين، إنها طرحت مسودة خطة عمل تستمر ثلاث سنوات لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد مقدرة أن قيمة هذا القطاع ربما يتجاوز 250 مليار يوان (38.6 مليار دولار) بحلول عام 2023.
 

وتأتي هذه المسودة مع تكثيف السلطات الصينية جهودها لإعداد لوائح لتحسين تنظيم تخزين ونقل البيانات وخصوصية البيانات الشخصية.
 

واقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين في مطلع الأسبوع مسودة قواعد تدعو جميع شركات التكنولوجيا الغنية بالبيانات التي تضم أكثر من مليون مستخدم إلى الخضوع لمراجعات أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.
 

ويأتي ذلك في أعقاب اجراء السلطات الصينية تحقيقا مع شركة ديدي تشوكسينج لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها قوانين خصوصية البيانات.

 

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد ارتفاعا من 24 إصابة قبل يوم.
 

وذكرت اللجنة في بيان أن تسعا من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 12 إصابة قبل يوم.
 

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 نزولا من 17 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات  إصابة مؤكدة.
 

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.
 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

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