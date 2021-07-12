الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السيطرة على 58 حريقًا فى الغابات باليونان

حريق غابات
حريق غابات

أفادت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم الإثنين، بأنه تمت السيطرة على 58 حريقًا في الغابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الإدارة في تصريحات نقلتها صحيفة "كلثمريني" اليونانية، أنه تم إخماد معظمهم على الفور ولم يكن هناك حريق خارج عن السيطرة مثلما حدث السبت. 

واندلعت عدة حرائق اول أمس السبت في اليونان، من بينها حريق غابة كبير في جزيرة وابية (إيفيا)، ولم تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق الكبير حتى بعد ظهر السبت.

واندلع الحريق الكبير ظهر أمس في غابات بالقرب من بلدة نيا ستيرا في الجزء الجنوبي من الجزيرة لسبب غير معروف وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.


وحث رجال الإطفاء المواطنين على الابتعاد عن قرية نيمبوريو القريبة، ويعمل العشرات من الإطفائيين المساعدين بمساعدة خمس طائرات إطفاء و23 سيارة مطافئ.


كما اندلع حريق في جهة اليابسة بما في ذلك منطقة قرب بلدة فارنافاس الصغيرة في شمال شرقي أثينا وبالقرب من ميناء فولوس.


وكانت أجزاء من اليونان قد شهدت حرارة عالية بدرجات تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.


كما أصدرت قوات الدفاع المدني اليوناني تحذيرا من حريق قد يندلع وسط اليونان وجزيرة كريت خلال الساعات المقبلة.


كما أصدرت قوات الدفاع المدني اليوناني تحذيرا من حريق قد يندلع وسط اليونان وجزيرة كريت خلال الساعات المقبلة.


كما اجتاحت موجة حر شديد إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قصوى، ما دفع السكان والسياح إلى تفادي الخروج في الشمس والاحتماء في الأماكن المغلقة المكيّفة وأحواض السباحة.


وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية حذرت من موجة حر هي الأولى في إسبانيا هذا العام، ستجتاح القسم الأكبر من البلاد مع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة مئوية في مدريد وإشبيليا (جنوب) لليوم الثاني على التوالي، وفقا لقناة (فرانس 24).

 

الإطفاء اليونانية الغابات كلثمريني اليونانية السيطرة إيفيا

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وائل لطفي

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