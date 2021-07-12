الأردن: 87% من الإصابات الجديدة بكورونا من سلالة «دلتا»

ذكر عضو لجنة الأوبئة الأردنية، بسام حجاوي، أن معطيات السلطات الصحية تشير إلى أن 87% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد هي من سلالة "دلتا".

و نقلت قناة "المملكة" الأردنية عن حجاوي: "87% من الحالات الجديدة المسجلة في الأردن هي من سلالة دلتا".

و سبق أن أفادت وزارة الصحة، بأنها سجلت 569 إصابة و10 وفيات بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الحالات المسجلة 756923 إصابة، بينها 9836 وفاة.

و تعد سلالة "دلتا" لفيروس كورونا المكتشفة لأول مرة في الهند، حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل مقارنة مع سابقاتها، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

و قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

و تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، و البرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و إندونيسيا، و المكسيك، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.