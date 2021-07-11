الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمريكا: نعرف أهمية النيل للمصريين.. وخبراء يبحثون أضرار سد النهضة

جريدة الدستور

قال ساموييل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوقت ما يزال متاحا لبدء حوار وتفاوض جديد بشأن أزمة سد النهضة، مؤكداً أنه يعرف أهمية مياه النيل للمصريين، ولا يمكن تجاهل هذا الموضوع.

وأضاف ساموييل وربيرج، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدًا التهديد المائي الذي تواجهه دول المصب، لافتًا إلى أن هناك خبراء ومسئولين يبحثون الأضرار التي قد تتعرض لها مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وتابع: "سنبقى متواصلين وعلى استعداد لتقديم المساعدة للدول الثلاث بخصوص سد النهضة".

 

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مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

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