أمريكا: نعرف أهمية النيل للمصريين.. وخبراء يبحثون أضرار سد النهضة

قال ساموييل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوقت ما يزال متاحا لبدء حوار وتفاوض جديد بشأن أزمة سد النهضة، مؤكداً أنه يعرف أهمية مياه النيل للمصريين، ولا يمكن تجاهل هذا الموضوع.

وأضاف ساموييل وربيرج، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدًا التهديد المائي الذي تواجهه دول المصب، لافتًا إلى أن هناك خبراء ومسئولين يبحثون الأضرار التي قد تتعرض لها مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وتابع: "سنبقى متواصلين وعلى استعداد لتقديم المساعدة للدول الثلاث بخصوص سد النهضة".