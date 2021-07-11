«تموين بورسعيد» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى
كشف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة عن خطة الاستعداد الخاصة للمديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع عدد من الأجهزة المعنية من شرطة مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والدمغة والموازين ومكتب أغذية المدينة على كل من منافذ (مداخل ومخارج المحافظة)؛ للتأكد من صحة وسلامة الأغذية واللحوم الواردة للمحافظة وكذا الأسواق - محال الجزارة - والسلاسل التجارية - مطاعم الوجبات الجاهزة - المخابز -الثلاجات - ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات خلال فترة العيد للتأكد من استقرار الحالة التموينية، وتوفير كافة المستلزمات لكافة المواطنين من سلع غذائية وغير غذائية ومواد بترولية وبوتاجاز وغيرها من السلع بالأسعار المناسبة والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وتوافر أسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين بأنواعه.
وأكد ثابت على إلغاء كافة الإجازات لمأموري الضبط القضائي لتكثيف الرقابة خلال الأعياد، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك متضمنة استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة للمديرية، وبالنسبة للمتابعة والرقابة على توافر مستلزمات العيد متابعة توافر كافة مستلزمات العيد، حيث لفت ثابت لتوافر اللحوم بكافة أنواعها بمشروع تربية الماشية التابع لمحافظة بورسعيد من لحوم الأضاحي واللحوم الطازجة واللحوم السودانية المبردة وأكد أيضا على توافرها بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية وكذا متابعة المخابز الإفرنجية ومحال الحلويات والأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها وتكليف عدد من الحملات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية.
وشدد ثابت على جاهزية المديرية لتوافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث إنه جار التجهيز لصرف حصص ثلاثة أيام مقدما للمخابز البلدية طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل بالمخابز لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز.