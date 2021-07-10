الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منة فضالى تتألق فى أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال (صور)

منة فضالي والشف بوراك
منة فضالي والشف بوراك

تألقت الفنانة منة فضالي في أحدث ظهور لها أثناء عطلتها الصيفية بعاصمة تركيا إسطنبول، حيث سافرت إلى هناك خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وشاركت “فضالي” صور لها أثناء رحلتها عبر انستجرام، لتعبر عن سعادتها بهذه العطلة، مرتدية ملابس كاجوال وعلقت قائلة: “ سافرت إلى هنا لأجد نفسي، لم أعد أجبر على الأشياء، ليس لدي سوى مساحة وطاقة للأشياء المخصصة لي”.

 

 

وشاركت أمس منة فضالي صورة لها مع الشيف “بوراك” وهو أشهر شيف في تركيا والدول الأوروبية والعربية، وحرص على كتابة اسمها على الخبز الشهير الذي يقوم بصنعه خصيصا للمشاهير الذين يقوموا بزيارة مطعمه.

 

 

وكانت آخر أعمال الفنانة منة فضالي هو مشاركتها في مسلسل "بت القبايل" مع الفنانة حنان مطاوع في أول بطولة لها، وهو العمل الذي تكشف في قصته عن رحيل التي تقتل الديب ﻷنها تعرف أنه وراء مقتل والدها فراج، فيخطف حمدان ابنتها، وهو ما جعلها تخطف ابنه لتقتله، بينما يتورط زوجها حجاج في قتل أبرياء ليجد نفسه واحدًا من مطاريد الجبل ثم زعيمهم، على جانب أخر يتواجد شمس وابنته زهرة التي تبحث عن السر الذي يخبأه عليها.

والمسلسل بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع ، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ويناقش تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية بين أفراد الأسرة وترابطها في شكل دراما صعيدية.

وتنتظر منة فضالي عرض مسلسل “مقابلة مع السيد أدم”، والذي صورته خارج مصر، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين العرب وتدور أحداثه  في إطار تشويقي و استكمالا للجزء الأول يسعى الدكتور آدم لكشف المتسبب الحقيقي في خطف ووفاة ابنته حياة واﻻنتقام منه، بينما يحاول المقدم ورد كشف غموض سلسلة من الجرائم المتتالية.

ومسلسل مقابلة مع السيد آدم من تأليف وإخراج فادي سليم، وبطولة غسان مسعود، منة فضالي، محمد الأحمد، السدير مسعود، وغيرهم من النجوم.

منة فضالي اسطمبول تركيا فنانة عطلة صيفية

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وائل لطفي

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