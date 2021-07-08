الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بروض الفرج

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة روض الفرج، بحبس طرفي مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما انتقلت النيابة لسماع أقوال المصابين.

ولقى شخص مصرعه وأصيب 2 في مشاجرة بينهم بسبب لهو الأطفال فى منطقة روض الفرج، وتم القبض على طرفى المشاجرة، ونقل القتيل والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي مفاده وقوع مشاجرة بين الجيران بسبب لهو الأطفال فى منطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان و تم ضبط طرفى المشاجرة ونقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما تباشر النيابة التحقيقات حول الواقعة وكلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الحادث وأمرت بحبس المتهمين.

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