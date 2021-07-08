الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أنا مش فاشلة».. مريضة فرط حركة تروى مأساتها مع التنمر

مي عبد الغني
مي عبد الغني

كشفت مي عبد الغني صاحبة الـ٢٧ سنة تفاصيل تعايشها مع مرض فرط الحركة لسنوات، حيث قالت إن حالتها شُخصت من الدرجة الثالثة فهي تعاني من اضطراب فرض الحركة رغم ارتفاع معدل ذكائها في فترة الطفولة. 

«أنا مش فاشلة».. بهذه الكلمات روت «مي» خلال حديثها لـ«الدستور» معاناتها من التنمر نتيجة ظروف المرض، مشيرة إلى أنها بدأت رحلة العلاج منذ ٧ سنوات واصفًا تلك الفترة بـ«مرحلة الازدهار». 

وأوضحت أنها اكتشفت المرض عن طريق الصدفة البحتة، موضحة أنها لجأت لطبيب نفسي نتيجة صدمة عاشتها لتكتشف أنها مصابة بفرض الحركة واجهت بسببه صعوبات كبيرة خلال مشوارها الأكاديمي والمهني.

وقالت إن طبيبها المعالج نصحها بأخذ دواء يعوض قصور الانتباه، موضحة أن العلاج ساعدها كثيرًا في التعايش بالإضافة إلى اكتساب مهارات كثيرة صعبة.

وكشفت أنها لم تخجل من المرض رغم الانتقادات التي تعرضت لها، موضحة أنه مرض جيني بالإضافة إلى محاولتها في توعية غيرها من المصابين والأهالي. 

وأشارت إلى أن المرض لا يشير إلى وجود نقص في العمليات العقلية عند المصاب، لكنه يشير لوجود اختلاف في تلك العمليات.. بالإضافة لوجود صعوبات في التعلم، موضحة أنه يجب أن تتوافر مساحة قبول لتلك الاختلاف ولحماية الأطفال والبالغين من التعرض للتنمر.

طريق مصر حماية فول اطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«طالبه بعدم تقويض السلام».. تفاصيل لقاء شكري مع نظيره الإسرائيلى

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

«خدوا حلاوة».. حبس شخص هتك عرض شقيقين فى البحيرة

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

وزارة الشباب تطعن ببطلان حكم إلغاء وقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

مراجعة قبل امتحان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

اهتمام غير مسبوق .. لماذا عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لـ "لبنان"؟

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر