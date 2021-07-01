«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد حالة من التقلبات الجوية منذ أمس الأربعاء وحتى غدِ الجمعة.

وكشف "شاهين"، في تصريحات له، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في ظل الموجة الحارة التي تضرب البلاد على مدار الأيام الماضية.

الخميس

وأشار إلى أن طقس اليوم الخميس، سيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفت إلى أن الرياح ستنشط اليوم الخميس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فيما تشهد البلاد نشاطًا لحركة الرياح تحدث اضطرابًا في حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تكون درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 38، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 39، جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 41.

الجمعة

وأوضح أن طقس الجمعة سيكون حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

ونوه بأنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن معدلها الطبيعي، لتكون درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 36 والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 37 وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 39 وشمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 39.

طقس السبت

وذكر أن طقس السبت سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.