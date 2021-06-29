الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوات الدفاع الجوي تحتفل بعيدها الـ51 (فيديو)

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب محمد حجازي

في إطار إحتفالات قوات الدفاع الجوي بالعيد الحادي والخمسين، أكد اللواء أركان حرب محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقاً لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوي المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقيادة قوات الدفاع الجوي احتفالاً بمرور واحد وخمسين عاماً على بناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يونيو عام 1970 والذي اتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوي. 

وأكد قائد قوات الدفاع الجوي أن مقاتلي الدفاع الجوى مستعدون دائماً لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات لتبقى سماء مصر مصانة سلماً وحرباً ما دام فيها هؤلاء الرجال القادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية.

ووجه التحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي المرابضين في جميع ربوع وحدود مصر الحبيبة، مؤكدين عهد الولاء لمصر وشعبها العظيم بالتضحية بكل غالي ونفيس لتظل قوات الدفاع الجوى الدرع الواقي الذي يحفظ لسماء مصر هيبتها وقدسيتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

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