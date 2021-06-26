رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للكونغو الديمقراطية والسودان

عاد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت عدة أيام بجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، حيث التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره الكونغولى الفريق أول مبالا موسينسي، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى المجالات العسكرية المختلفة، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير أوجه التعاون العسكرى فى مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية لكلا البلدين إلى آفاق أرحب.

كما عقد الفريق محمد فريد جلسة مباحثات مع نائبة وزير دفاع جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمى والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومى للبلدين، ووقّع الجانبان خطاب "نوايا" لتطوير التعاون الثنائى فى مجال الدفاع فى ضوء عمق الروابط التى تجمع البلدين.

ثم توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى السودان، حيث التقى خلال الزيارة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى المجالات العسكرية المختلفة، كذلك التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجاوز الأزمات والتحديات خلال المرحلة بما يدعم رؤى القيادات السياسية والعسكرية بالبلدين لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار بالمنطقة، واتفق الجانبان على تعزيز أواصر التعاون والدعم فى مجالات التعاون العسكرى المشترك.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن هناك توافقا فى الرؤى حول كافة الموضوعات التى تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جهته، أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وأن القوات المسلحة تحرص على دعم الجانب السودانى فى كافة مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية التى تؤثر تأثيراً مباشراً على المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة