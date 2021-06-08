الثلاثاء 08 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التجريبي

لينك التقديم لرياض الاطفال 2021 موقع وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يسعى العديد من أولياء الأمور حالياً إلى التقديم فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، رابط اللينك الالكتروني الموحد التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

على أن يبدأ التقديم في 1 يونيو وينتهى في 30 يونيو، ثم بعد ذلك تقوم كل مديرية بتشكيل لجنة لفحخص طلبات المتقديمن استعدادا لأعلان النتيجة.

لينك التقديم لرياض الاطفال 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط رسمي لتقديم رياض الأطفال في جميع المحافظات، وحددت خطوات تقديم رياض الأطفال 2021 بالمدارس الرسمية لغات الحكومية.

الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من هنا.

تحديد نوع رياض الأطفال التي يرغب الالتحاق بها

تحديد المحافظة الموجود بها الطفل.

يجب على ولى الأمر كتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها

لابد من الضغط على كلمة تقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

تقديم خمسة صور للشهادة

صور ولي الأمر أو الشخص المسؤول عن الطفل.

الأوراق التي تدل على سكن ولي الأمر في منطقة رياض الاطفال المقدم لها

تقديم أربع صور شخصية للطفل.

التأكيد على أولياء الأمور ضرورة أصطحاب الأطفال المرشحين للقبول أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة.

يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.

الإلتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ.

txt

رابط موقع تقديم المدارس التجريبية 2021 الجيزة

txt

التفاصيل الكاملة.. خطوات تقديم رياض الأطفال 2021 بالمدارس الحكومية

txt

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 للمدارس الحكومية الرسمية والتجريبية

txt

من هنا| تقديم لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية

تقديم رياض الأطفال

جدير بالذكر، أن تقديم رياض الأطفال 2021 بالمدارس الحكومية، يبلغ الحد للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 29 يوما 11 شهرا 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.

وسيتم اظهار النتيجة على مراحل، وفقا لسن التلاميذ المتقدمين، فيتم قبول الاكبر سناً ثم الأصغر فالأصغر، حتي وصول سن الطفل 5 سنوات ، 

رياض الاطفال الصف الأول موقع وزاره التربيه والتعليم وزارة التربية والتعليم الصف الأول الابتدائي التقديم في رياض الأطفال تقديم رياض الأطفال التقديم لرياض الأطفال 2021

الأكثر قراءة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

مصدر أمنى يوضح حقيقة منع السيدات من دخول فنادق مصر بدون محرم

تطورات الحالة الصحية للفنانة ناهد السباعي

السيسى يوقع عدة قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات

عبدالغفار: إصابات كورونا بامتحانات نهاية العام قليلة.. وانخفاض الطلاب المعتذرين

بدء محاكمة 8 خططوا لتفجير محطتي سكك حديد رمسيس وسيدي جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

محمود خليل

الأئمة والغيبة والرجعة.. مثلث الدهشة فى «الحرافيش»

ماجد حبته

نكسات أمريكية إلكترونية

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

لواء. محسن الفحام

7 سنوات من الأمن والأمان

علي سعدة

اغتيال مدينة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكنيست الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة تطيح بـ« نتانياهو»

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟

نفتالى بينيت يطالب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتحديد موعد التصويت على الحكومة