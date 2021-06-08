لينك التقديم لرياض الاطفال 2021 موقع وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات

التجريبي

يسعى العديد من أولياء الأمور حالياً إلى التقديم فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، رابط اللينك الالكتروني الموحد التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

على أن يبدأ التقديم في 1 يونيو وينتهى في 30 يونيو، ثم بعد ذلك تقوم كل مديرية بتشكيل لجنة لفحخص طلبات المتقديمن استعدادا لأعلان النتيجة.

لينك التقديم لرياض الاطفال 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط رسمي لتقديم رياض الأطفال في جميع المحافظات، وحددت خطوات تقديم رياض الأطفال 2021 بالمدارس الرسمية لغات الحكومية.

الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من هنا.

تحديد نوع رياض الأطفال التي يرغب الالتحاق بها

تحديد المحافظة الموجود بها الطفل.

يجب على ولى الأمر كتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها

لابد من الضغط على كلمة تقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

تقديم خمسة صور للشهادة

صور ولي الأمر أو الشخص المسؤول عن الطفل.

الأوراق التي تدل على سكن ولي الأمر في منطقة رياض الاطفال المقدم لها

تقديم أربع صور شخصية للطفل.

التأكيد على أولياء الأمور ضرورة أصطحاب الأطفال المرشحين للقبول أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة.

يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.

الإلتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ.

تقديم رياض الأطفال

جدير بالذكر، أن تقديم رياض الأطفال 2021 بالمدارس الحكومية، يبلغ الحد للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 29 يوما 11 شهرا 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.

وسيتم اظهار النتيجة على مراحل، وفقا لسن التلاميذ المتقدمين، فيتم قبول الاكبر سناً ثم الأصغر فالأصغر، حتي وصول سن الطفل 5 سنوات ،