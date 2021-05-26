الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2021

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أواخر أبريل الماضي، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة ومواعيد إعلانها.


رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2021

يمكن حاليا الاستعلام الالكتروني عن نتائج طلاب الشهادة الابتدائية عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا لإعلان نتائج طلاب مرحلة التعليم الأساسي بمرحلتيها الابتدائية والإعدادية من خلال "بوابة نتائج التعليم الأساسي" عبر هذا الرابط ( من هنا) ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التواجد في الأماكن المزدحمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب ومن ثم أولياء أمورهم حيث تعمل الحكومة على نشر جميع الخدمات للمواطنين بطرق إلكترونية تتماشي مع الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.

 

خطوات الحصول على نتائج طلاب الشهادة الابتدائية إلكترونيا


ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية وأولياء أمورهم الاستعلام الالكتروني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني الذي انتهى عقد الاختبارات الشهرية يوم 28 أبريل الماضي بشكل مفاجئ بسبب ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج من القائمة الرئيسية

اختيار المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عن نتائج

اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته

كتابة بيانات الطالب المراد معرفة درجاته

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر الاستعلام

ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل

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رابط بوابة النتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن النتائج

 

 

موعد ظهور نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إمكانية الدخول عبر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2021 ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن من ظهور النتيجة خاصة وأن أعمال الكنترول لم تنتهي من تصحيح وجمع درجات لكافة الصفوف الدراسية للعام الدراسي ( 2020 _ 2021) خاصة وأن تلك الأعمال تتم وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المصححين والقائمين على أعمال الكنترول

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