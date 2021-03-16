رابط بوابة التعليم الأساسي 2021 | استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:28 م
تتصدر عمليات البحث عن بوابة نتائج التعليم الأساسي 2021، محركات البحث الشهيرة "جوجل"، خلال الساعات الأولى الصباحية من اليوم؛ بسبب تزايد معدلات البحث من قبل الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، بحثا عن نتيجة الترم الأول التي تم الإعلان عنها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار الساعات القليلة الماضية.
ويبحث الطلاب وأولياء الأنور، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2021 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال هذه الساعات، بعد أن أتاح عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2021 على مواقعها الرسمية، الخميس الماضي، بعد الانتهاء أعمال التصحيح.
"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة.
ويستطيع الطلاب الدخول عبر بوابة التعليم الاساسي لمعرفة النتيجة من خلال الرابط التالي: www.cairogovresults.com، حيث تحتوي البوابة على جميع نتيجة صفوف النقل والتعليم الأساسي، وهى تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتقدم العديد من الخدمات للطلاب والمدارس.
وعقب الدخول إلى الموقع يقوم ولي الأمر أو الطالب بالضغط على رابط نتيجة الإعدادية 2021، ثم بعد ذلك كتابة رقم القومي للطالب، وإدخال كافة البيانات من الاسم رباعي، والفصل الدراسي، والسنة، والصف الدراسي، والمدرسة التابع لها، ثم في النهاية الضغط على أيقونة بحث، وسيظهر النتيجة بعدها، وفي حالة عدم حضور الطالب الامتحان فإن النتيجة تحجب.
ويشار إلى أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١ بنسبة نجاح 98.9% وبلغ عدد المقيدين 174 ألفا و760 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان ١٧٠ ألفًا.
وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قدرت درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 7 مارس الجاري للعام 2021، وذلك عندما قامت بتشكيل لجنة خماسية من معلمي المواد الأساسية للتقديرات في الدرجات الخاصة بالمواد، وذلك قبل ظهور النتيجة مباشرة، وانتهت اللجنة يوم 9 مارس من تقدير الدرجات، وفقا لما أعلنته في بيانات رسمية لها.
ويبحث الطلاب وأولياء الأنور، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2021 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال هذه الساعات، بعد أن أتاح عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2021 على مواقعها الرسمية، الخميس الماضي، بعد الانتهاء أعمال التصحيح.
"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم الترم الأول 2021
ويستطيع الطلاب الدخول عبر بوابة التعليم الاساسي لمعرفة النتيجة من خلال الرابط التالي: www.cairogovresults.com، حيث تحتوي البوابة على جميع نتيجة صفوف النقل والتعليم الأساسي، وهى تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتقدم العديد من الخدمات للطلاب والمدارس.
وعقب الدخول إلى الموقع يقوم ولي الأمر أو الطالب بالضغط على رابط نتيجة الإعدادية 2021، ثم بعد ذلك كتابة رقم القومي للطالب، وإدخال كافة البيانات من الاسم رباعي، والفصل الدراسي، والسنة، والصف الدراسي، والمدرسة التابع لها، ثم في النهاية الضغط على أيقونة بحث، وسيظهر النتيجة بعدها، وفي حالة عدم حضور الطالب الامتحان فإن النتيجة تحجب.
نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2021
ويشار إلى أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١ بنسبة نجاح 98.9% وبلغ عدد المقيدين 174 ألفا و760 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان ١٧٠ ألفًا.
اقرأ ايضا:
إمساكية رمضان 2021 وعدد ساعات الصيام
وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قدرت درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 7 مارس الجاري للعام 2021، وذلك عندما قامت بتشكيل لجنة خماسية من معلمي المواد الأساسية للتقديرات في الدرجات الخاصة بالمواد، وذلك قبل ظهور النتيجة مباشرة، وانتهت اللجنة يوم 9 مارس من تقدير الدرجات، وفقا لما أعلنته في بيانات رسمية لها.