الآن.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2021.. "الشهادة الإعدادية"

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021.. فترة قصيرة تفصل طلاب الشهادة الإعدادية عن بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وتقوم على مختلف المدارس بمحافظات مصر المختلفة والاختبارات الورقية، لذا في هذا التقرير نستعرض تفاصيل الاختبارات للمرحلة التعليمية لسنة 2021.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021

وفي السياق، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق كل الإجراءات الوقائية اللازمة بشكل كامل، داخل اللجان المختصة بالاختبارات بمختلف المدارس علي مستوي محافظات مصر، حفاظاً علي كل أفراد المنظومة للاختبارات منهم طلاب أو مراقبين أو مشرفين للحد من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأرسلت الوزارة تنبيهات علي كل المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بضرورة عدم وجود أي من الطلاب أو معلمين أو متخصصين في الاختبارات، إلا بالتأكد من ارتداء الكمامات الطبية أثناء فترة تواجدهم في لجان الإختبارات مع عدم نزعها تماماً، إلي جانب قياس درجة حرارة جميع الطلاب والمعلمين، قبل دخول اللجان، حفاظاً علي صحة وسلامة الطلاب والمعلمين من جائحة كورونا.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الطلاب والطالبات في هذه المرحلة البالغ عددهم نحو مليون و600 ألف بالصف الثالث الإعدادي لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2021 بمختلف المحافظات، وذلك في الأول من شهر يونيو القادم.

معلومات عن الشهادة الاعدادية 2021

ـ بالنسبة لأسئلة الامتحان لطلاب الشهادة الاعدادية من مناهج الترم الثاني فقط، أما بخصوص درجة المادة يتم حسابها بواقع 100%.



ـ الامتحان يتم اجراءها لشكل منفصل تماما لكل مادة وليس مجمع كما تم لبعض صفوف النقل.

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أن الوزارة مستعدة للبدء في اختبارات الشهادة الإعدادية لسنة 2021 في بداية الشهر القادم بالتنسيق مع المديريات التعليمية، بالإضافة إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية، حفاظاً علي الجميع من انتشار فيروس كورونا، وأكد كذلك أن الاختبارات تتم بشكل ورقي داخل المدارس، لا صحة لأن تتم داخل في المنزل.

الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) الترم الثاني





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