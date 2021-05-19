الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2021.. "الشهادة الإعدادية"

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021.. فترة قصيرة تفصل طلاب الشهادة الإعدادية عن بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وتقوم على مختلف المدارس بمحافظات مصر المختلفة والاختبارات الورقية، لذا في هذا التقرير نستعرض تفاصيل الاختبارات للمرحلة التعليمية لسنة 2021.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021

وفي السياق، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق كل الإجراءات الوقائية اللازمة بشكل كامل، داخل اللجان المختصة بالاختبارات بمختلف المدارس علي مستوي محافظات مصر، حفاظاً علي كل أفراد المنظومة للاختبارات منهم طلاب أو مراقبين أو مشرفين للحد من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأرسلت الوزارة تنبيهات علي كل المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بضرورة عدم وجود أي من الطلاب أو معلمين أو متخصصين في الاختبارات، إلا بالتأكد من ارتداء الكمامات الطبية أثناء فترة تواجدهم في لجان الإختبارات مع عدم نزعها تماماً، إلي جانب قياس درجة حرارة جميع الطلاب والمعلمين، قبل دخول اللجان، حفاظاً علي صحة وسلامة الطلاب والمعلمين من جائحة كورونا.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الطلاب والطالبات في هذه المرحلة البالغ عددهم نحو مليون و600 ألف بالصف الثالث الإعدادي لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2021 بمختلف المحافظات، وذلك في الأول من شهر يونيو القادم.

معلومات عن الشهادة الاعدادية 2021

ـ بالنسبة لأسئلة الامتحان لطلاب الشهادة الاعدادية من مناهج الترم الثاني فقط، أما بخصوص درجة المادة يتم حسابها بواقع 100%.


ـ الامتحان يتم اجراءها لشكل منفصل تماما لكل مادة وليس مجمع كما تم لبعض صفوف النقل.

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أن الوزارة مستعدة للبدء في اختبارات الشهادة الإعدادية لسنة 2021 في بداية الشهر القادم بالتنسيق مع المديريات التعليمية، بالإضافة إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية، حفاظاً علي الجميع من انتشار فيروس كورونا، وأكد كذلك أن الاختبارات تتم بشكل ورقي داخل المدارس، لا صحة لأن تتم داخل في المنزل.

 الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) الترم الثاني 

لا يتوفر وصف للصورة.


 

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

«الاختيار2» في صدارة البحث.. ماذا يشاهد المصريون في رمضان 2021؟

اقرأ أيضا:

 

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني الصف الثالث الاعدادي امتحان متوقع للصف الثالث الاعدادي امتحانات الصف الثالث الاعدادي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2019 أحمد عوض الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

قبل العيد.. اعرف سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر بالأسواق 7/5/2021

بسهولة.. رابط تطعيم كورونا في مصر 2021.. خطوات التسجيل للمواطنين| إليك التفاصيل

«الاختيار2» في صدارة البحث.. ماذا يشاهد المصريون في رمضان 2021؟

الأكثر قراءة

الآن.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2021.. "الشهادة الإعدادية"

رئيس الوزراء يشهد تطعيم مواطنين ضد كورونا بأرض المعارض

وزير النقل: وقف تشغيل القطارات القديمة أول ديسمبر

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 20-5-2021

وزير النقل: لن يسمح بوجود متطرفين بـ«السكة الحديد».. ونهاية الحوادث في سبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا

الرئيس الفلسطينى: التصعيد الإسرائيلى يتطلب البدء بحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية

مفاجآت حماس..كيف أثرت "الأخطاء الاستخباراتية" الإسرائيلية على المواجهة؟