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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:43 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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يحظى موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021، باهتما كبير عبر محركات البحث من جانب الطلاب، وذلك بالبحث والسؤال عنها عبر المنصات الإلكترونية، خلال هذه الفترة، وعقب انتهاء امتحانات الترم الأول، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الموعد، وذلك للاستعداد التام لامتحانات الترم الثاني.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإنه سوف يتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى، لطلاب الشهادة الإعدادية "الصف الثالث الإعدادى"، أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة، إضافة إلى تأمين الكنترولات، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أيضا أنه من حق مدير المديرية  التعليمية  في كل محافظة، اتخاذ القرارات المناسبة التي بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية لطلاب الشهادة الاعدادية سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية، على أن  يتم عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب كبديل قبل موعد امتحان الفصل الدراسى الثانى.

موعد امتحانات المواد الإضافية للصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، عقد امتحان المواد الإضافية للصف الثالث الاعدادي، قبل الامتحانات بفترة قليلة، حيث من المقرر أن يجرى الطلاب امتحانات في المواد التالية: مواد التربية الدينية، والتربية الفنية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات هذه المواد،  سوف تبدأ ١٨ مايو وتنتهي ٢٠ من نفس الشهر 2021.

على أن تكون هذه الامتحانات تجرى على مستوى الإدارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولي، حيث يمتحن الطلاب في مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء ١٨ مايو ، ومادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق ١٩ مايو، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢١.

وبعد معرفة موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021، كما قررت الوزارة أن يتولى معلمي المدرسة تقدير أوراق الإجابة لهذه الامتحانات الخاصة بالطلاب، وأما  فيما يخص امتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع فستعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة.

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