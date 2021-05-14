وزير الخارجية السعودي يدعو لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة، بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وأكد بن فرحان، خلال الاتصال، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعمالها التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا وزير الخارجية السعودي إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين تدعو للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع القصف العدواني فى قطاع غزة.

كما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في الخليل وجنين وغيرها.

من جانبها، أعلنت حركة فتح عن مسيرات في المدن الفلسطينية تجاه نقاط التماس مع إسرائيل.

ولفتت حركة فتح إلى وقوع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة شمال جنين.

كما أكدت، في بيان لها، أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وحولته إلى ثكنة عسكرية.

ودعت الحركة إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية الفلسطينية التي تحققت في تفاهمات القاهرة، وجسدتها معركة الدفاع عن القدس.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار إسرائيل فى قصفها العنيف على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، جوا وبرا وبحرا، مما أدى إلى مقتل ما يقارب 119 شخصا بينهم أطفال، في حين لقي 9 مصرعهم على الجانب الإسرائيلي جراء الصواريخ التي أطلقت منذ القطاع منذ مساء الإثنين الماضي.