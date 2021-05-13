موعد إعادة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 30.. وأبرز نجوم العمل الفني

احتلت موعد إعادة مسلسل الاختيار ٢ الحلقة ٣٠ محرك البحث العالمي جوجل، حيث أصبحت تتصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عقب ردود الأفعال التي لاقتها الحلقة الأخيرة لدى الجمهور، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض إعادة المسلسل و أبرز الأبطال المشاركين في العمل و القنوات الناقلة له.



موعد إعادة مسلسل الاختيار ٢ الحلقة ٣٠

يمكن لمحبي الدراما الرمضانية الراغبين في مشاهدة أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 2 بطولة الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز الذي تم عرضه خلال أيام شهر رمضان المبارك 2021 عبر شاشة فضائية ON E حيث يتم عرض إعادة المسلسل مرتين يومياً خلال اليوم الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا والثانية الساعة الرابعة عصرا .

ويتم عرض إعادة المسلسل عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 4 صباحا والساعة الحادية عشر والنصف صباحا و الساعة 4 و45 دقيقة حيث لقى المسلسل ردود أفعال هائلة بين الجمهور.



أحداث مسلسل الاختيار 2

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز الذي عرض خلال موسم رمضان 2021 حول بطولات أبناء جهاز الشرطة المصرية و كيفية تصدي رجال الشرطة لأعمال التخريب والعمليات العنف التي شهدتها مصر عقب الفض الأمن لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة من تفكيك العبوات الناسفة و تفجير الكنائس والمساجد و إحداث بلبلة في الشارع المصري و مدي معاناة المجتمع المصري خلال تلك الحقبة الزمنية من الجماعات الإرهابية

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أبرز نجوم الفن المشاركين في العمل الفني

موعد إعادة مسلسل الاختيار ٢ الحلقة ٣٠ وأبطال الجزء الثاني من الاختيار هما أبرز الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني حيث يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 2 مجموعة من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي أبرزهم الفنان أحمد مكي و الفنان كريم عبد العزيز والفنان هادي الجيار والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنان إسلام جمال والفنان أحمد داش والفنان طارق صبري والفنان سامح الصريطي والفنان عمر الشناوي والفنان محمد جمعة والفنانة سلوى عثمان والفنان أحمد حلاوة المسلسل تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني والتوزيع.