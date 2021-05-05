الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخصين، عصر اليوم الأربعاء، بطلقات نارية، وذلك بسبب مشاجرة بينهما وبين آخرون، في مركز نقادة جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إصابة كلاً من، جمال أبو زيد محمد، 55 عامًا، وأيمن كامل أبو زيد، 31 عامًا، بطلقات نارية في الساق، في مشاجرة بينهم وبين أخرون بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف، ودفع مرفق الإسعاف بقنا بسيارتين لسرعة نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

 

وكان قد لقي تاجر مصرعه، منذ يومين، وذلك جراء انقلاب سيارته الملاكى التي كان يستقلها داخل ترعة بقرية جزيرة مطيرة التابعة لدائرة مركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إشارة من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف قنا، مفادها انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في قرية مطيرة التابعة لمركز قوص جنوبي المحافظة.

وأسفر الحادث، عن وفاة، كمال الزقيم شحاتة، 40 عامًا، تاجر، وذلك جراء انقلاب السيارة التي كان يستقلها داخل الترعة بدائرة مركز قوص، فيما تكثف قوات الحماية المدنية من جهودها لانتشال الجثة والسيارة من داخل الترعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

في سياق آخر، كان قد لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، منذ أيام، بعد تناوله مادة كاوية مجهولة المصدر، بقرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

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