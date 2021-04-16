يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الراهن عن رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2021 ، وذلك لسداد قيمة الفاتورة حتى لا يتعرض للغرامة، وخاصة أن فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي ستنتهي خلال ساعات.

وترصد الدستور ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها في مجال الخدمات الحكومية، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر إبريل 2021

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2021

وقد أعلنت المصرية للإتصالات عن مد فترة السماح لتسديد فاتورة شهر أبريل 2021، حيث يتسارع الكثير في دفع فاتورة التليفون الأرضي حتى يمكنهم الاستمتاع بالخدمات المقدمة، وعلى رأسها خدمة الإنترنت.

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي، كل ثلاثة شهور، ويمكن للمشتركين اصدار الفاتورة بشكل شهري و سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.

ويمكن للمواطنين الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، واختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون، من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا https://billing.te.eg/ar-eg

حيث يجب إدخال كود المنطقة، ثم رقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على أظهر الفواتير، بعدها ستظهر تفاصيل الفواتير التي لم يتمّ دفعها.

طرق أخرى للاستعلام عن فاتورة التليفون

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الاتصال على الخط الساخن على 19777، ثم اختيار خدمات التليفون الأرضي واتباع التعليمات الخاصة بالاستعلام عن قيمة الفاتورة.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

وبعد ظهور قيمة الفاتورة، سيكون متاحًا أمام العميل دفع الفاتورة إلكترونيًا، من خلال الضغط على خانة «اختر للسداد» وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة «سدد»، وبذلك يتمّ الانتهاء من خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا.

كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال المراكز التالية

مراكز شركة WE (السنترالات)

خدمة فورى.

خدمة فودافون كاش.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.

ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري وCIB .

خدمة ممكن.

خدمة Bee .

مكاتب البريد.

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE .. من خلال الرابط بأعلي.

خدمة سداد.

خدمة مصاري.