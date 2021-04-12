العاهل الأردني يوجه رسالة للشعب بمناسبة شهر رمضان

استهل جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة له على تويتر مساء اليوم، في استقبال شهر رمضان المبارك، بالدعاء إلى المولى أن يحفظ الله الوطن ويعين الجميع على صيام الشهر الفضيل وقيامه ويرفع عنا والعالم أجمع شر الوباء.وقال العاهل الأردني في التغريدة: «نحن نستقبل شهر رمضان الفضيل، نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يحفظ بلدنا، ويكفّ عنا وعن العالم أجمع شر الوباء، ويشفي مرضانا، ويوفقنا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، رمضان كريم».