«صحة الغربية» تبدأ تطبيق بروتوكول الحد من انتشار الأمراض والوفيات للأطفال

إستقبل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتورة إيناس ثروت مدير برنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض بالوزارة، وذلك من أجل العمل علي تفعيل البرنامج التدريبي الذي يستهدف تطبيق بروتوكول للأطفال الأقل من ٥ سنوات للحد من إنتشار الأمراض والوفيات للأطفال.وقالت الدكتوره نشوي مازن، مديرة إدارة الرعاية الأساسية، إنه سيتم تدريب أطباء وتمريض الرعاية الأولية علي تطبيق البرنامج الجديد، فضلًا عن متابعة التطور العقلى والنفسى للأطفال الأصحاء والمرضى.ولفتت مديرة إدارة الرعاية الاساسية، أنه سيتم متابعة الأطفال للعمل علي الحد من إنتشار التأخر العقلى والنفسى والحد من الإعاقات النفسية وامراض أخري مثل "التوحد وفرط الحركة "، ومساعدة الأهالى على الإكتشاف المبكر والعلاج.