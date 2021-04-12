اختتام الدورة التدريبية حول الأمان الحيوى في المزارع

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم القطاع الصناعى والإنتاجى وتقديم خدمة فنية متميزة والتوجيه المستمر بالاهتمام بالدور التدريبي والتثقيفى والتقنى فى نشاطات المركز، تنفيذًا للدور المجتمعي الذى يقوم به معهد بحوث الصحة الحيوانية وبروتوكول التعاون مع شركة قناة السويس للاستزراع المائي.واختتمت اليوم الدورة التدريبية بعنوان الأمان الحيوى فى المزارع والمفرخات البحرية، بحضور الدكتور الباسل عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي، واللواء العربي السروى مستشار رئيس الهيئة، وعطوة حسين، عضو مجلس الإدارة وذلك ضمن الخطة التدريبية التى تتبناها الشركة بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية للتدريب المستمر وثقل امكانيات الأطباء البيطريين والمهندسين بمزارع الشركة، بمشاركة 15 طبيبًا بيطريًا ومهندسًا زراعيًا.واختتمت الدورة بمناقشات مع المشاركين بالدورة حول الإجراءات الحديثة للأمان الحيوى فى المفرخات خاصة بالمزارع البحرية ودور العاملين بالمزرعة فى تنفيذها، وفى نهاية اليوم تم توزيع شهادات حضور الدورة المعتمدة للمشاركين.