وزير السياحة والآثار يلتقي سفير إيطاليا في القاهرة

استقبل خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الإثنين، جيامباولو كانتيني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وذلك بمقر مكتبه في الزمالك؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.خلال اللقاء، تم مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمناسبة مرور ٤٠ عامًا على إنقاذ معبد فيلة بأسوان وطباعة كتاب يروي عملية الإنقاذ التي تمت به.كما تم مناقشة سبل تعزيز السياحة الثقافية من إيطاليا إلى مصر عن طريق تنظيم رحلات تعريفية لكبري منظمي الرحلات من إيطاليا ودراسة إمكانية تدشين خطوط طيران عارض بين ايطاليا وكل من مدينتي الأقصر وأسوان.حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي المُشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، والدكتورة جوزيبينا كابريوتي، مديرة مركز الآثار الإيطالي.