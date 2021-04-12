وزير الخارجية الأوكرانى يجتمع مع أمين عام حلف الناتو غدًا

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، مقر حلف شمال الأطلسي (اناتو) في بروكسل، غدًا الثلاثاء، للانضمام إلى الاجتماع الاستثنائي للجنة أوكرانيا-الناتو، بحسب ما ورد في بيان على موقع إلكتروني تابع للحكومة.وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أنه من المنتظر أن يناقش الجانبان تصعيد الوضع من جانب روسيا على الحدود الأوكرانية، بالإضافة إلى دعم الناتو لأوكرانيا.ويعتزم كوليبا الاجتماع مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج.وكان ستولتنبرج قد تعهد يوم الثلاثاء الماضي لأوكرانيا بالتضامن في النزاع الذي تفاقم مجددًا مع روسيا، ولكنه لم يعد بأي دعم عسكري، مؤكدًا دعم الناتو بشكل قاطع لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية والتزامه بالشراكة الوثيقة معها.