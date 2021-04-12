رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة دكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة

حصلت الباحثة زينب جلال بدير محمود، المدرس المساعد بقسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة، على درجة العالمية (الدكتوراه) في اللغويات في موضوع بعنوان: «اختيارات ابن النحوية ت ٧١٨هـ في شرحه على ألفية ابن معط المسمى: حرز الفوائد وقيد الأوابد جمعًا ودراسة».وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من: الدكتور محمد المحرصاوي، أستاذ اللغويات، رئيس جامعة الأزهر(مناقشًا خارجيًّا)، والدكتور جابر السيد مبارك، أستاذ اللغويات المتفرغ عميد الكلية الأسبق(مناقشًا داخليًّا)، والدكتور علي محمد فاخر، أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية اللغة العربية بالمنصورة (مشرفا أصليًّا)، والدكتورة سلوى عبد الفتاح بدوي، أستاذ اللغويات المساعد، وكيل الكلية السابق (مشرفًا مشاركًا).وتمت المناقشة بقاعة المؤتمرات بالكلية؛ حيث حضر المناقشة أساتذة وقيادات كليات اللغة العربية بالوجه البحري، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.وأثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة، وعلى الجهد المبذول من الباحثة، مؤكدين أن الموضوع يعد إضافة للمكتبة العلمية في مجال اللغويات، وأبرزوا القيمة العلمية والعملية للرسالة فى مجال اللغة العربية على وجه العموم، واللغويات على وجه الخصوص، كما شهدت المناقشة حضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري.وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة منح الباحثة درجة العالمية (الدكتوراه) في اللغويات بتقدير: «مرتبة الشرف الأولى».من ناحية أخرى حرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على الحالة التعليمية بالكلية على هامش الزيارة، واطمأن على الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكلية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا، وأشاد رئيس الجامعة خلال تفقده بمرافقة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتورة ناهد يوسف، عميدة الكلية، والدكتورة نجاة داود، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ بتطبيق الكلية للإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر لجميع القاعات الدراسية بالكلية.وفي ختام جولته قام رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا على طالبات الكلية، وسط سعادة تامة من الجميع.