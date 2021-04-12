ماليزيا تقدم لقاحات كورونا مجانية للمستشفيات الخاصة

ذكر وزير الصحة الماليزي أدهم بابا في إيجاز صحفي عبر التلفزيون اليوم الاثنين، أن بلاده سوف تقدم لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا للمستشفيات الخاصة المعنية، وذلك لتسريع وتيرة برنامج التحصين الوطني.سوف تتمكن المستشفيات الخاصة من إعطاء جرعات من لقاحات مضادة لكوفيد19- في المرحلتين الثانية والثالثة من طرحها، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.ولا يبدو توقع ماليزيا بحصيلة إصابات يومية بكورونا تصل إلى 500 إصابة بحلول منتصف مايو مشجعا جراء تراجع الامتثال لبروتوكول الفيروس.يشار إلى أن ماليزيا سجلت 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد.وقال وزير العلوم والصحة والتكنولوجيا خيري جمال الدين في نفس الايجاز التلفزيوني إن ماليزيا تسمح بإعطاء لقاح سينوفاك لكبار السن.وأضاف خيري أن ماليزيا سوف تبت موضوع استخدام لقاح أسترازينيكا الأسبوع المقبل.