الصين تشدد القيود على الأسواق فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية

ذكرت الإذاعة الوطنية الصينية، نقلًا عن رئيس الوزراء لي كي تشيانج أن بلاده ستشدد القيود على سوق المواد الخام للمساعدة في الحد من التكاليف للشركات التي تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء في ندوة مع خبراء اقتصاد ورجال أعمال، أثاروا قضية ضغوط الأسعار، طبقا للإذاعة الحكومية.أضاف رئيس الوزراء أن الصين ستبقى على سياسة الاقتصاد الكلي مستقرة وتوجيه التوقعات السوقية "المعقولة".