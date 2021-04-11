مئوية الأردن.. برقيات تهنئة وإشادة بمواقف المملكة

في مثل هذا اليوم من عام 1921، شرع الأمير عبدالله بن الحسين، في تشكيل أول حكومة مركزية في شرق الأردن، تحت اسم حكومة الشرق العربي.واستقل الأردن عن الانتداب البريطاني في 22 من مارس من عام 1946، بموجب معاهدة أبرمت في لندن، أعلن فيها الأمير عبد الله الأول حاكما على المملكة الأردنية الهاشمية.وعلى مدار سنوات طويلة يسعى الأردن الشقيق لإحلال السلام والاعتدال، وسط حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.وفي عام 1994 وقعت اتفاقية وادي عربة التي وقعها الأردن مع إسرائيل عام 1994 مرحلة جديدة من السلام.وحرصت المملكة الهاشمية عبر قرن من الزمان على رعاية الأماكن المقدسة في مدينة القدس.وتعتبر مئوية تأسيس الدولة الأردنية التي يحتفل بها الأردنيون اليوم، تعبيرا عن احتفالية اليوم الأول من احتفال أبناء الأردن بمناسبة مرور 100 عام على وصول الملك عبد الله الأول إلى مدينة معان جنوبي الأردن، والتي كان قد وصلها بتاريخ 21 نوفمبر 1920، ومن ثم انتقل إلى مدينة عمان، وقام بعد ذلك بتأسيس إمارة شرق الأردن، والتي تحولت بالعام 1946 إلى المملكة الأردنية الهاشمية.وتلقي العاهل الأردني العديد من برقيات التهنئة من مختلف رؤساء العالم وعلي رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطينى محمود عباس.ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى الملك الأردني عبدالله الثاني والشعب الأردني، للتهنئة لمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.وقال السيسي في رسالته: "من دواعي فخري وسروري أن أشارك معكم ومع الشعب الأردني الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الشقيقة، مضيفا أن هذه المناسبة غالية على مصر، وعلى العالمين العربي والإسلامي، وتمثل فرصة لتجديد التزامنا اتجاه شعبينا وتعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود بين الشعبين".ولفت الرئيس السيسي إلي الدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به الأردن لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك وقوفه الدائم إلى جانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها، وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين.وأكد الرئيس السيسي أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات لأنه نابع عن العلاقات التاريخية بين البلدين.كما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الأردن الأبي القوي العزيز المزدهر المنيع يعني القوة والأمان والدعم لفلسطين.وهنأ الرئيس عباس، العاهل الأردني والشعب الأردني، بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية وبناء مؤسساتها على أسس متينة راسخة وحديثة.وقال الرئيس عباس، في كلمة متلفزة بثها التليفزيون الأردني، بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، "إن شعبنا الفلسطيني يُكِن للأردن وشعبه الشقيق كل الاحترام والتقدير.وأشاد الرئيس بالعلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والدور الهام الذي يقوم به الأردن وشعبه في مساندة الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل حقوقه في الحرية والاستقلال والدولة بعاصمتها القدس الشرقية وبناء مؤسساتها الوطنية، والوصاية الهاشمية للمقدسات في مدينة القدس بالتنسيق الدائم مع دولة فلسطين.كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى العاهل الأردني بمناسبة مئوية تأسيس المملكة.كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.