«الثقافي القبطي» يهنئ الشعب المصري بشهر رمضان المبارك

تقدم الأنبا أرميا، أسقف عام الكنيسة الأرثوذكسية، ورئيس المركز الثقافي القبطي برسالة تهنئة للشعب المصري، وذلك بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.وقال أسقف عام الكنيسة الأرثوذكسية في رسالة التهنئة، " أتقدم بخالص التهنئة لجميع الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله على جميع المصريين بكل خير وأمان ".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن الأكل والشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.