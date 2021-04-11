فوائد الحليب الدافئ للحصول على نوم جيد

ينصحك أحد الوالدين بتناول بعض الحليب الدافئ قبل النوم، لأن لديه القدرة على جعلك تحصل على نوم جيد ليلًا، حيث يتعامل معظم الناس مع الحرمان المزمن من النوم في مرحلة ما من حياتهم.يقترح بعض الخبراء أن المركبات الكيميائية الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالراحة والهدوء العام، يساهم الحليب قبل النوم في إنتاج مادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد على إراحة جسمك ويهيئك لقضاء ليلة نوم مناسبة.وإذا كنت لا تحب طعم الحليب العادي، أو كنت ترغب في تجربة روتين ما قبل النوم، فإن هذه الوصفات الثلاث البسيطة يمكن أن تساعدك بشكل كبير:الشمندر لاتيه: إذا كنت تفضل الابتعاد عن منتجات الألبان، قم بتسخين بعض حليب اللوز، أضف مسحوق الشمندر، وبعض القرفة المطحونة.الحليب الذهبي: يضيف الكركم في هذا المشروب خصائص مضادة للأكسدة ويدفئك قبل النوم، أضف ملعقة صغيرة من الكركم وبعض الزنجبيل المطحون وحليب جوز الهند.حليب الفراولة: إذا كانت فكرة الحليب الدافئ لا تروق لك، فإن كوب بارد من حليب الفراولة يمكن أن يكون مريحًا بنفس القدر، أضيفي هريس الفراولة إلى كوب من الحليب البارد واخلطيهم للاستمتاع.