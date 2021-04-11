رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فوائد الحليب الدافئ للحصول على نوم جيد

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:16 ص
الحليب الدافئ
الحليب الدافئ
غادة موسى
طباعة
ينصحك أحد الوالدين بتناول بعض الحليب الدافئ قبل النوم، لأن لديه القدرة على جعلك تحصل على نوم جيد ليلًا، حيث يتعامل معظم الناس مع الحرمان المزمن من النوم في مرحلة ما من حياتهم.

يقترح بعض الخبراء أن المركبات الكيميائية الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالراحة والهدوء العام، يساهم الحليب قبل النوم في إنتاج مادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد على إراحة جسمك ويهيئك لقضاء ليلة نوم مناسبة.

وإذا كنت لا تحب طعم الحليب العادي، أو كنت ترغب في تجربة روتين ما قبل النوم، فإن هذه الوصفات الثلاث البسيطة يمكن أن تساعدك بشكل كبير:

الشمندر لاتيه: إذا كنت تفضل الابتعاد عن منتجات الألبان، قم بتسخين بعض حليب اللوز، أضف مسحوق الشمندر، وبعض القرفة المطحونة.

الحليب الذهبي: يضيف الكركم في هذا المشروب خصائص مضادة للأكسدة ويدفئك قبل النوم، أضف ملعقة صغيرة من الكركم وبعض الزنجبيل المطحون وحليب جوز الهند.

حليب الفراولة: إذا كانت فكرة الحليب الدافئ لا تروق لك، فإن كوب بارد من حليب الفراولة يمكن أن يكون مريحًا بنفس القدر، أضيفي هريس الفراولة إلى كوب من الحليب البارد واخلطيهم للاستمتاع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إهمال وأقوال متضاربة فى تحقيقات النيابة بـ«تصادم قطارى سوهاج»

عرض مبكر لمسلسلين وبرنامج على «إم بي سي مصر»

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية


الصور

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

بالتفاصيل.. أسرار اختراق جماعات الإسلام السياسى والإخوان لدول الغرب

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

الشرطة الألمانية تنهي حفلات على خلفية انتهاك قواعد كورونا

الاحترار المناخي يهدد الحيوانات البرية المستوطنة

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية

حقوق المبدعين فى حفلات الهولوجرام على طاولة الأعلى للثقافة