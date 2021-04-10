«المصرية اليابانية» بكفر الشيخ تحاكي موكب نقل المومياوات

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالعاملين في المدرسة المصرية اليابانية ببيلا والأطفال وأولياء أمورهم على محاكاة الأطفال لموكب نقل الموميات الملكية.قال محافظ كفر الشيخ إن محاكاة مثل تلك الاحتفالية التي نالت إعجاب العالم وتعليم الأطفال وتعريفهم بتاريخ الفراعنة وملوكهم، إضافة إلى أداء الأطفال لتلك المشاهد لعمل يستحق التكريم والإشادة لقيادات التعليم بكفر الشيخ ومديرة المدرسة الدكتورة ولاء الدري، وكل العاملين بالمدرسة.أضاف المحافظ أن أداء الأطفال للمشاهد المتعددة لنقل الموميات، إضافة لارتدائهم الملابس الفرعونية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بارتدائهم الواقيات وارتداء المعلمين الكمامات، أمر يدفعه للإشادة بكل المشاركين في هذا العمل الرائع، خاصة تزويد الأطفال بالمعلومات الخاصة بالملوك والملكات والتاريخ المصري القديم، ونقل تلك المعلومات لأسرهم وأصدقائهم.