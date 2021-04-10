«منفسنة».. هل تشعر الكلاب بالغيره مثل الإنسان؟

توصلت دراسة إلى أن الجراء يظهرون سلوكيات حادة عندما يتخيلون فقط أن مالكهم يتفاعل مع كلب آخر.وتعتبر الكلاب رفقاء مخلصون يقدمون ولاءً لا يتزعزع لأصحابهم، لكن بحثًا جديدًا كشف المدى الكامل لما بداخلهم خاصة عندما يمتلك أو يداعب صاحبهم كلب اخر.ووفقًا لما نشره موقع "ذا صن" البريطانى، أكد العلماء أن الكلاب حيوانات أليفة تشعر بالغيرة عندما يقوم الإنسان باللعب مع كلب آخر.وقالت أماليا باستوس، كبيرة الباحثين في الدراسة، من جامعة أوكلاند، لقد دعمت الأبحاث ما يعتقده العديد من مالكي الكلاب اعتقادًا راسخًا، حيث تظهر الكلاب سلوكًا غيورًا عندما يتفاعل رفيقها البشري مع كلب أخر.ويهتم العلماء بدراسة الغيرة عند الحيوانات لأنها مرتبطة بدرجة من الوعي الذاتي، وهي سمة معرفية معقدة لا توجد في كل الأنواع.كجزء من الدراسة، تم تجنيد 18 كلبًا وأصحابها ونقلهم إلى غرفة، وفي تلك الغرفة كانت إما أسطوانة من الصوف أو كلبًا اصطناعيًا شديد الواقعية.ورأت الحيوانات الأليفة، أصحابها يلعبون مع الكلب المزيف ثم تم وضع شاشة بين الحيوان الأليف والشخص حتى لا يتمكن الكلب من رؤية المنافس أو مالكه.ولاحظ الباحثون سلوك الكلاب في هذه المرحلة ورأوا أن الحيوانات الأليفة أصبحت تتحرك بشكل عفوى، وأبدت علامات منبهة للغيرة، مثل الاضطراب والنباح.