92 % من النساء يقللون وجباتهن من أجل «الجسم الرشيق»

توصلت دراسة جديدة إلى أن 92 % من النساء و35 % من الرجال الذين يتبعون حمية غذائية في محاولة لفقدان الوزن بسرعة، يأكلون أقل من السعرات الحرارية الموصى بها لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات.ووفقًا لما نشرتة صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أجرى الاستطلاع على 2644 بريطانيًا، قال 80 % منهم إنهم يحاولون إنقاص الوزن بشكل سريع من خلال تخفيف الطعام بنسبة زادت عن 90%.ووجد الباحثون أن 42 % من النساء اللاتي يتبعن نظامًا غذائيًا يعرضن أنفسهن لخطر جسيم من خلال استهلاك أقل من 1200 سعرة حرارية يوميًا.وتوصي منظمة الصحة العالمية، بضرورة تناول 2000 سعر حراري يوميًا للنساء و2500 للرجال للحفاظ على وزن صحي.ويؤدي فقدان الوزن السريع بشكل مفرط إلى نقص العناصر الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالدوخة والتعب وحصى المرارة وتساقط الشعر وهزال العضلات.ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، كان البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا هم الأكثر عرضة لاستهلاك سعرات حرارية أقل عند اتباع نظام غذائي من أي فئة عمرية أخرى.وتقلل الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال بنسبة تصل إلى 25% الأمر الذى يجعلهم عرضة لأمراض القلب.وقالت لورين كرافن نيمكزيك، أخصائية التغذية، أن الحصول على جسم رشيق يحتم علينا تقليل الطعام بنسبة كبيرة، مشيرة الى ان هناك الكثير من العادات التى لم تم إتباعها ساهمت بشكل كبير فى الحصول على وزن صحى ومثالى.وتابعت: "لسوء الحظ، فإن مجتمعنا ووسائل التواصل الاجتماعي لدينا مليئة بالعروض الترويجية للنظام الغذائي القاسي، والتي غالبًا ما تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية السيئة بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المستدام وقصير المدى".