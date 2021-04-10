«قوى النواب»: زيارة رئيس تونس لمصر تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية

ثمن أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري، زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر وتستغرق 3 أيام تلبية لدعوة الرئيس السيسي، وعقد قمة ثنائية بين الرئيسين تناولا فيها عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بينهم، قائلا إن الزيارة تأتي نحو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في جميع المجالات.وأكد أن الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية وتأكيدا مهما على دور مصر الريادي في المنطقة، فهناك عدد كبير من القضايا الثنائية بين البلدين يتم بحثها ومنها ما يحدث في ليبيا، فهي تمس بصورة مباشرة تونس ومصر، مضيفا أن العلاقات بين مصر وتونس علاقات لها عمق تاريخي، وكذلك تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل النمو الاقتصادي لمصر الذي تشهده البلاد.وأشار إلى أن تأكيد الرئيس التونسي على قضية سد النهضة والتأكيد على ضرورة البحث على حلول عادلة، وذكره: "الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا، ولن نقبل أبدا بأن يتم المساس بالأمن المائي لمصر"، فهي رسائل قوية توجها الدول نحو مساندة مصر في قضيتها فتونس هي صوت عربي وأفريقي بمجلس الأمن.