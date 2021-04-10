حقي اغضب..مظاهرات احتجاجية في لبنان تطالب بحكومة انتقالية

أفاد موقع النشرة اللبناني: بوصول مجموعة من المتظاهرين لساحة رياض الصلح في بيروت، احتجاجا على تأخير تشكيل الحكومة والأزمة التي يعيشها لبنان.وجاء النشطاء لساحة رياض الصلح للمشاركة في تحرّك احتجاجي، تحت شعار "حقي اغضب يوم الغضب الشعبي"، فيما يطالب بعضهم بحكومة انتقالية، وفقا الموقع اللبناني.