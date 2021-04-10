«حماة الوطن الإسكندرية» يحتفل بيوم الطفل

نظمت أمانة الإسكندرية بحزب "حماة الوطن"، احتفالية "يوم الطفل" بحضور الدكتور محمد نور الدين، نائب رئيس الحزب ولفيف من قيادات الأمانة العامة وأمناء الدوائر، يتقدمهم الدكتور محمد زميل، أمين المحافظة، للاحتفال مع أكثر من 150 طفل يتيم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانًا من الحزب بالدور المجتمعي للأحزاب السياسية.حضر الحفل العديد من نواب البرلمان والشخصيات العامة الذين أثروا الحفل بتواجدهم الطيب ومشاعرهم النبيلة، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات لأمانات الحزب بالمحافظات المختلفة.